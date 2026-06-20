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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 12.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak Taurus mungkin dipenuhi energi, tetapi merasa tidak tahu harus mengarahkannya kemana. Kekuatan itu ada, tetapi tujuannya mungkin belum jelas. Berbicara dengan orang lain mungkin hanya akan membingungkan. 

Dengarkan diri sendiri dan tidak perlu takut. Jangan biarkan keraguan menguasai dirimu. Jika tampaknya sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertindak, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan ketenangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 20 Juni 2026.


Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus akan merasa lega karena ketegangan dalam kehidupan percintaan yang baru terjadi, akhirnya mereda. Terkait karir, kepercayaan diri akan membawa Taurus melangkah jauh dan mampu menyelesaikan proyek dengan tepat waktu.

Sementara itu, cobalah sesuatu yang berbeda untuk menurunkan tingkat stres dan merasa hidup kembali. Terkait keuangan, saat ini baik untuk melakukan pembelian atau penjualan properti setelah Taurus sempat mempertimbangkannya.

Cinta Taurus 

Hari ini, Taurus akan merasa lega karena ketegangan baru-baru ini dalam kehidupan percintaan telah mereda. Taurus harus merenungkan apa yang sumber masalah itu dan bagaimana caranya keluar dari masalah tersebut. 

Nantinya, Taurus akan membuat pilihan yang lebih baik ke depannya. Tetapi, jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena setiap orang membuat kesalahan.

Karir Taurus

Editor: Candra Mega Sari
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