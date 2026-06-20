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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 20 Juni 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Sikap optimis zodiak Leo akan menjadi penangkal terbesar terhadap penyakit yang dirasakan terus-menerus. Kesehatan yang baik akan membuat Leo tetap bersemangat. 

Mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan, akan memberikan penawar yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Pada saat yang sama, akan lebih baik jika Leo menyingkirkan emosi negatif untuk mencapai kesejahteraan yang berkepanjangan.

Pastikan pikiranmu terbuka terhadap hal-hal baik untuk memotivasi diri dan memunculkan gambaran cerah yang membangkitkan semangat, zodiak Virgo

Teruslah tersenyum, karena hal itu akan sangat ampuh melawan depresi. Sikap positif akan memberikan dampak baik pada kesehatan sendiri dan orang-orang di sekitar. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak Leo harus mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas kepada pasangan untuk terhindar dari masalah. Terkait karir, tingkatkan karir dengan berani bermimpi dan memasukkan ide-ide baru ke dalam pekerjaan.

Sementara itu, mempertahankan pandangan positif terhadap kehidupan akan memberikan penawar untuk kesehatan. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.

Cinta Leo

Hari ini adalah hari untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam hubungan asmara. Beberapa masalah kecil yang muncul, dapat ditelusuri kembali dan Leoperlu memberi tahu pasangan apa yang diinginkan. 

Editor: Candra Mega Sari
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