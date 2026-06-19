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Mellyna Putri Diniar
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan 19–25 Juni 2026: Dari Tekanan Emosi Hingga Peluang Karier, Simak!

Ilustrasi tanda bintang dalam astrologi / Foto: (Your Tango) - Image

Ilustrasi tanda bintang dalam astrologi / Foto: (Your Tango)

JawaPos.com — Pekan ini menghadirkan dinamika yang cukup intens di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hingga hubungan personal. Banyak situasi bergerak lebih cepat dari biasanya sehingga menuntut ketenangan dalam mengambil keputusan.

Ketelitian menjadi faktor penting. Kesalahan kecil dapat berdampak besar jika diabaikan, terutama dalam urusan pekerjaan dan komunikasi sehari-hari.

Di sisi lain, peluang baru tetap terbuka, terutama bagi mereka yang mampu membaca situasi dengan jernih dan tidak mudah terbawa emosi.

Dilansir dari Your Tango, Kamis (18/6), setiap tanda zodiak menghadapi tantangan dan peluang berbeda yang membentuk arah minggu ini secara lebih personal. Berikut peruntungan untuk masing-masing zodiaknya:

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Aries terdorong untuk bergerak cepat, tetapi minggu ini menuntut kontrol diri yang lebih kuat. Keputusan impulsif di tempat kerja bisa memicu revisi besar di kemudian hari. 

Dalam keuangan, stabil selama tidak mengikuti emosi belanja. Hubungan membutuhkan komunikasi yang lebih tenang agar tidak memicu konflik lama. Hari baik: Kamis.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Taurus berada dalam fase evaluasi ritme hidup dan penggunaan energi. Karier berkembang perlahan tetapi konsisten. 

Disiplinlah dalam keuangan agar tidak terlena dari pengeluaran kecil yang terus menerus. Hubungan menguat melalui hal-hal sederhana yang konsisten, bukan sekadar standard yang memaksakan. Hari baik: Selasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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