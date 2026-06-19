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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 19 Juni 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 19 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Transit planet ini mungkin akan menambah keseruan dalam kehidupan zodiak Aries. Hari ini, Aries akan aktif secara sosial dan mengenal orang-orang yang memiliki minat serupa. Teman dan keluarga akan menjadi sumber kesenangan dan kebahagiaan Aries hari ini. 

Jadi, cobalah menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama mereka. Jika sudah menikah atau memiliki pasangan, ini adalah hari yang sempurna untuk makan malam romantis.

Hari ini adalah hari yang menyedihkan untuk hubungan zodiak Taurus dengan kerabat dekat. Tenanglah, karena ini adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup. Cobalah untuk memperbaiki situasi. Tetapi, ingatlah untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata yang pertama kali terlintas di pikiranmu. 

Komunikasi merupakan solusi yang baik untuk situasi seperti ini. Namun, jika merasa bahwa semuanya telah di luar kendali, sebaiknya mundur sejenak. Beri orang lain kesempatan untuk menyadari dimana letak kesalahannya. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Jumat, 19 Juni 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Perpisahan dalam hubungan dapat dicegah jika zodiak Aries dan pasangan mau mengungkapkan emosi dengan lebih jelas. Terkait karir, percayai insting untuk membuat keputusan bisnis, karena penilaian Aries berada di jalur yang tepat.

Sementara itu, manfaatkan perasaan tenang hari ini untuk melakukan yoga, meditasi, atau berjalan-jalan. Terkait keuangan, kemungkinan besar Aries akan segera melihat perkembangan mengenai penjualan properti yang dilakukan.

Cinta Aries

Hari ini mungkin menjadi hari dimana hubungan Aries akan berakhir. Kemungkinan besar, hubungan ini telah menyebabkan banyak kekecewaan akhir-akhir ini. 

Editor: Candra Mega Sari
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