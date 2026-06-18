Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 18 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Leo mungkin merasa frustrasi dengan orang lain yang telah mengecewakan di masa lalu. Mereka tampaknya membuat janji tetapi tidak mampu menepatinya.



Namun, jangan terpengaruh dan tetap tenang. Proyek Leo yang mungkin terhenti saat ini, akan dipercepat dalam beberapa waktu.



Kemungkinan terjadi keretakan rumah tangga zodiak Virgo hari ini. Ambil kendali dan identifikasi dimana dan kapan keadaan menjadi diluar kendali.



Jangan biarkan amarah mengendalikanmu, karena itu akan menyebabkan keluarga kehilangan kasih sayang dan rasa hormat kepada Virgo. Fokuslah pada pengembangan ikatan yang sehat dengan orang-orang terkasih, baik secara emosional maupun mental.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 18 Juni 2026.



Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jika merupakan orang tua, zodiak Leo harus menghormati kehidupan asmara anak-anak. Terkait karir, keterampilan komunikasi akan membantu Leo mendapatkan proyek yang bergengsi di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan relaksasi dari rutinitas dan pastikan Leo tidak kehilangan semangat sepenuhnya. Terkait keuangan, kasus hukum yang berkaitan dengan masalah properti atau sengketa yang panjang akan segera terselesaikan.



Cinta Leo