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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 16 Juni 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 16 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Zodiak Taurus terorganisir, teliti dan mampu merencanakan segalanya. Tetapi dengan energi hari ini, Taurus cenderung membiarkan hari berlalu tanpa mengikuti jadwal yang ketat. Lagipula, tidak setiap hari harus menjadi hari kerja. 

Taurus mudah khawatir, tetapi jangan biarkan hal ini membuatmu sedih. Ikuti orang-orang di sekitarmu. Mereka akan mengajari Taurus untuk melihat dunia secara berbeda. Setelahnya, Taurus mungkin akan memikirkan cara-cara baru untuk mengatur hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 16 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak Taurus perlu menikmati keharmonisan hubungan saat ini dengan menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Terkait karir, lakukan yang terbaik untuk menjaga pikiran tetap fokus serta terarah pada pekerjaan hari ini.

Sementara itu, Taurus harus segera memulai pengobatan untuk menghindari memburuknya nyeri sendi yang dialami. Terkait keuangan, saat ini baik untuk melakukan pembelian atau penjualan properti setelah Taurus sempat mempertimbangkannya.

Cinta Taurus 

Hari ini membawa keharmonisan dan kebahagiaan bagi hubungan asmara Taurus. Taurus perlu menghabiskan banyak waktu bersama orang terkasih, jadi manfaatkan momen-momen istimewa ini. 

Jangan takut untuk bersantai bersama pasangan. Lupakan semua tugas yang selama ini membebani pikiran dan nikmati saja waktu untuk berdua.

Karir Taurus

Editor: Candra Mega Sari
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