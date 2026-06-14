Ramalan Zodiak Scorpio 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)
JawaPos.com - Zodiak scorpio mungkin hanya ingin bergaul dan bersenang-senang. Scorpio tidak memiliki waktu untuk bekerja atau mengurus hal penting lainnya. Scorpio intim mengabaikan semua hal yang berkaitan dengan kewajiban.
Hari ini adalah hari untuk melampiaskan semua kegelisahan dan kesenangan, agar scorpio dapat kembali bekerja besok. Pastikan untuk tidak merusak profesi secara permanen karena alasan yang tidak penting.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 14 Juni 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio perlu mengungkapkan perasaan kepada pasangan untuk menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. Terkait karir, scorpio merasa kecewa dengan pekerjaan saat ini karena ada banyak faktor di luar kendali yang menyulitkan.
Sementara itu, scorpio perlu menenangkan diri atau melakukan yoga untuk mengurangi stres yang dirasakan. Pada ranah keuangan, tunda melakukan penandatanganan perjanjian transaksi properti apa pun dan tunggulah waktu yang tepat.
Cinta Scorpio
Mengungkapkan keinginan hati dan menyampaikan perasaan sebenarnya kepada pasangan, akan menanamkan semangat baru ke dalam hubungan scorpio.
Hal ini tidak hanya akan meringankan beban emosional scorpio, tetapi juga akan membuka jalan bagi ungkapan romantis untuk dipertukarkan. Hubungan scorpio akan benar-benar mendapat manfaat dari komunikasi yang terbuka dan jujur hari ini.
Karir Scorpio
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