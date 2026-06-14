Ramalan Zodiak Capricorn 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Energi positif akan membuat zodiak capricorn tetap dalam kondisi pikiran yang baik. Capricorn harus memilih satu area dalam hidup yang paling bermasalah, seperti pekerjaan, keuangan, atau rumah tangga, diatasi.
Arsipkan, beri label, anggarkan, sortir, dan kategorikan semuanya sehingga capricorn memulai hari esok dengan langkah yang benar-benar baru. Mulailah hari ini dengan produktif. Ini adalah hari yang indah untuk mengatur segala sesuatu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 14 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn perlu memelihara hubungan dan memperkuat romantisme dengan berekreasi bersama pasangan. Terkait karir, capricorn perlu berbicara dengan atasan jika merasa diabaikan.
Sementara itu, lakukan semuanya dengan perlahan karena sakit kepala mungkin mengganggu capricorn hari ini. Terkait keuangan, mulailah mencatat semua pengeluaran, karena capricorn cenderung sedikit ceroboh dalam mengelola uang.
Cinta Capricorn
Hubungan capricorn akan memberikan banyak kepuasan hari ini. Jadi akan lebih baik jika capricorn terus memelihara hubungan romantis saat ini. Perkuat romantisme melalui kegiatan rekreasi dan hiburan bersama pasangan.
Pada saat yang sama, jangan menunggu acara khusus untuk mengungkapkan cinta. Jadikan setiap hari sebagai momen istimewa bagi hubunganmu.
Karir Capricorn
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