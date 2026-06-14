Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 14 Juni 2026 | 15.13 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Energi positif akan membuat zodiak capricorn tetap dalam kondisi pikiran yang baik. Capricorn harus memilih satu area dalam hidup yang paling bermasalah, seperti pekerjaan, keuangan, atau rumah tangga, diatasi. 

Arsipkan, beri label, anggarkan, sortir, dan kategorikan semuanya sehingga capricorn memulai hari esok dengan langkah yang benar-benar baru. Mulailah hari ini dengan produktif. Ini adalah hari yang indah untuk mengatur segala sesuatu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 14 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu memelihara hubungan dan memperkuat romantisme dengan berekreasi bersama pasangan. Terkait karir, capricorn perlu berbicara dengan atasan jika merasa diabaikan.

Sementara itu, lakukan semuanya dengan perlahan karena sakit kepala mungkin mengganggu capricorn hari ini. Terkait keuangan, mulailah mencatat semua pengeluaran, karena capricorn cenderung sedikit ceroboh dalam mengelola uang. 

Cinta Capricorn

Hubungan capricorn akan memberikan banyak kepuasan hari ini. Jadi akan lebih baik jika capricorn terus memelihara hubungan romantis saat ini. Perkuat romantisme melalui kegiatan rekreasi dan hiburan bersama pasangan. 

Pada saat yang sama, jangan menunggu acara khusus untuk mengungkapkan cinta. Jadikan setiap hari sebagai momen istimewa bagi hubunganmu.

Karir Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 14 Juni 2026 | 15.09 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 14 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 14 Juni 2026 | 13.04 WIB

3 Zodiak yang Diramalkan Bisa Bahagia Berkat dapat Hadiah Tak Terduga dari Semesta di Tahun 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Diramalkan Bisa Bahagia Berkat dapat Hadiah Tak Terduga dari Semesta di Tahun 2026

Minggu, 14 Juni 2026 | 06.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore