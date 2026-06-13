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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 14 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi shio Naga, belajarlah untuk mengatakan tidak.

Sedangkan keuangan shio Ular mungkin tidak sekuat dulu.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 14 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Belajarlah untuk mengatakan tidak.

Hindari mengambil lebih banyak proyek atau tugas daripada yang mampu Anda tangani.

Jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, tidur cukup, dan berolahraga.

Luangkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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