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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.59 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 14 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

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Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik)

JawaPos.com – Besok shio Kerbau memegang kendali atas takdir saat menciptakan keberuntungan sendiri.

Sedangkan shio Macan hindari mengambil terlalu banyak risiko.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 14 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Inilah kesempatan yang selama ini Anda tunggu.

Asah kemampuan negosiasi Anda dan jangan takut untuk membuat aturan sendiri.

Orang-orang di sekitar Anda tidak menyadari apa yang harus dilakukan dan apa yang dapat Anda lakukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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