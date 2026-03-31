Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa murung hari ini. Aquarius bisa melewati fase sementara ini dengan melampiaskan rasa frustrasi dan meluapkan perasaan tentang keadaan saat ini.

Mungkin terasa gelap, namun aquarius dapat mencapai ujung terowongan dengan sadar serta membersihkan energi negatif dari hidup. Melalui hal ini, aquarius akan dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan.

Hari ini, beberapa orang mungkin terkejut ketika zodiak pisces berusaha keras untuk membantu orang lain dan bersikap baik kepada mereka. Kemungkinan, hal ini akan membuat mereka memandang pisces lebih baik.

Pisces akan mengalami perubahan perspektif yang signifikan, dah ini akan menyertai pisces untuk waktu yang cukup lama. Pastikan perubahan ini terjadi tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 9 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu memanfaatkan waktu jauh dari pasangan dengan bijak untuk keluar dari situasi kesepian dengan lebih sadar.

Terkait karir, pertahankan cara kerja barumu karena hasilnya akan menyenangkan dan aquarius akan membuat atasan terkesan.

Sementara itu, aquarius merasa bugar setelah mengalami beberapa masalah kesehatan akhir-akhir ini. Pada sisi keuangan, berusahalah untuk keluar dari masalah keuangan dengan mengatur jadwal pembayaran tagihan untuk menghindari biaya keterlambatan.