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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.39 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 7 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik) - Image

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Tikus, bantulah teman yang membutuhkan.

Sedangkan keberuntungan shio Kerbau akan stagnan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Minggu 7 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bantulah teman yang membutuhkan.

Hentikan semua yang sedang Anda lakukan dan ulurkan tangan membantu.

Membantu orang lain akan mendatangkan hal-hal yang jauh lebih baik bagi Anda sebagai imbalannya.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Editor: Candra Mega Sari
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