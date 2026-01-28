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Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 07.43 WIB

Ramalan Shio Jumat 5 Juni 2026: Naga, Ular, Kuda, Kambing

Ilustrasi 12 Shio dalam horoskop Cina harian (pinterest) - Image

Ilustrasi 12 Shio dalam horoskop Cina harian (pinterest)

JawaPos.com – Shio Ular mungkin mencoba membenarkan semua tindakan beberapa hari terakhir.

Di sisi lain, shio Kambing mungkin merasa tidak mendapatkan cukup perhatian dari orang terkasih.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 5 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Meminjamkan uang mungkin bukan sesuatu yang ingin Anda lakukan.

Tetapi meminjamkannya kepada seseorang yang sangat membutuhkan akan memberi Anda imbalan tak terduga.

Ini jika Anda melakukannya dari hati dan tulus.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Editor: Hanny Suwindari
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