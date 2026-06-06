Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 6 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra perlu melakukan introspeksi diri, bersantai, mengisi ulang energi, dan menyegarkan diri sendiri. Libra adalah individu pekerja keras yang pantas mendapatkan waktu relaksasi. Rencanakan sesuatu yang istimewa dengan orang-orang terkasih dan nikmati waktumu sepenuhnya.



Zodiak Scorpio akan memiliki hari yang menyenangkan. Scorpio akan mengalami pasang surut pekerjaan hari ini. Namun, akan sangat menguntungkan jika Scorpio bekerja di bidang pemasaran.

Scorpio akan dihadapkan dengan beberapa prospek serta keuntungan finansial. Usaha Scorpio juga akan dihargai dalam bentuk kenaikan gaji atau bonus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 6 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu mengekspresikan diri secara terbuka dan jujur kepada pasangan. Terkait karir, tetaplah fokus dan lawan keinginan untuk mengabaikan tugas-tugas yang ada.



Sementara itu, hindari penyakit ringan seperti batuk dan pilek dengan selalu mencuci tangan hingga bersih. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.



Cinta Libra

Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup Libra. Manfaatkanlah dan tunjukkan pancaran kepercayaan diri yang Libra miliki.