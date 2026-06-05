Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo harus berhati-hati hari ini dan tidak mengambil keputusan terburu-buru. Hal itu mungkin akan merugikan leo dalam jangka panjang. Cobalah untuk mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat sebelum melangkah maju.

Ingatlah bahwa kata-kata yang sudah terucap tidak dapat ditarik kembali. Demikian pula, pilihan yang leo buat juga tidak dapat dibatalkan. Jadi, berhati-hatilah dan leo akan menuai manfaatnya lebih cepat dari yang disadari.

Kemungkinan besar, zodiak virgo akan berselisih paham dengan teman dekat atau pasangan hari ini. Sangat membantu jika virgo belajar mengelola emosi agar amarah tidak membuat virgo berada dalam situasi sulit.

Salah satu strategi untuk menghindari perang dingin adalah dengan mencoba terhubung dengan orang lain, serta mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi dengan mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 5 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersantai dan berhenti menetapkan standar yang tidak mungkin dicapai oleh pasangan. Terkait karir, yakinlah dengan pengetahuan dan keterampilanmu untuk membawa bisnis menuju arah yang benar.

Sementara itu, fokuslah memastikan anggota keluarga mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo