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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 5 Juni 2026 | 08.34 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius berada dalam kondisi yang membingungkan. Hal ini mungkin terkait dengan kerugian yang dialami perusahaan baru-baru ini. Cobalah untuk berhati-hati sebelum menginvestasikan uang. 

Sangat penting untuk mengelola dana dengan tepat agar tetap seimbang. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Tabungan sagitarius akan sedikit ringan untuk sementara waktu.

Zodiak capricorn mungkin sedang tidak dalam suasana hati terbaik hari ini. Hubungan capricorn dengan orang terkasih mungkin sedang tegang. Segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai rencana, meskipun capricorn ingin segera menyelesaikannya. 

Kemungkinan, orang lain membutuhkan lebih banyak waktu dan kesabaran. Beri mereka waktu dan ruang untuk menyelesaikan masalahnya. Capricorn membutuhkan diplomasi dan taktik untuk berurusan dengan orang-orang ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 5 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak memulai hubungan romantis hari ini dan perlu mengamati pujian yang dilontarkan orang lain. Terkait karir, manfaatkan pengetahuan dan keahlian orang yang ahli di bidangnya untuk memecahkan masalah yang sagitarius dihadapi.

Sementara itu, hindari penyakit dan infeksi ringan dengan mulai mengonsumsi makanan sehat serta melakukan teknik sanitasi yang tepat. Pada ranah keuangan, pertahankan keseimbangan rasional agar sagitarius mampu meraih tujuan keuangan di masa mendatang.

Cinta Sagitarius

Sagitarius perlu waspada terhadap siapa pun yang mencoba memikat hati. Kedengarannya indah, tetapi sagitarius perlu tetap berpijak pada kenyataan. 

Editor: Hanny Suwindari
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