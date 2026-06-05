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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 5 Juni 2026 | 08.13 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Scorpio. (Freepik)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin merasa tersesat dan terputus. Pikiran scorpio tampaknya dipenuhi dengan masalah yang berkaitan dengan hubungan tertentu baru-baru ini. 

Scorpio cenderung terlalu mudah mempercayai orang lain. Pastikan scorpio mengenal seseorang dengan baik sebelum mempercayainya secara membabi buta. 

Hanya karena memiliki masalah, bukan berarti scorpio harus mengisolasi diri dari orang-orang di sekitar. Percakapan dari hati ke hati dengan teman dekat atau anggota keluarga akan membantu scorpio membuka pikiran.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Jumat, 5 Juni 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio merasa lambat dalam menemukan cinta sejati dan tidak memiliki banyak aktivitas di bidang asmara. Terkait karir, kerja keras scorpio akan membuahkan hasil berupa bonus.

Sementara itu, perhatikan kesehatan anggota keluarga dengan memastika mereka melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin terbebani oleh beberapa pengeluaran yang mengharuskan untuk menggunakan tabungan lebih dari sekali.

Cinta Scorpio

Hari ini, scorpio merasa lambat dalam menemukan cinta sejati. Scorpio berada dalam periode dimana tidak banyak aktivitas di bidang kencan. Scorpio akan menemukan orang yang tepat, tetapi hal itu akan membutuhkan waktu.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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