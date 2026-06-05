Ramalan Zodiak Capricorn 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, Zodiak capricorn mungkin sedang tidak dalam suasana hati terbaik hari ini. Hubungan capricorn dengan orang terkasih mungkin sedang tegang. Segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai rencana, meskipun capricorn ingin segera menyelesaikannya.
Kemungkinan, orang lain membutuhkan lebih banyak waktu dan kesabaran. Beri mereka waktu dan ruang untuk menyelesaikan masalahnya. Capricorn membutuhkan diplomasi dan taktik untuk berurusan dengan orang-orang ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 5 Juni 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn beruntung, karena memiliki pasangan yang sabar dan memahami alasan perubahan suasana hati capricorn. Terkait karir, temukan cara-cara inovatif untuk memotivasi rekan kerja dan menjaga kelancaran alur kerja di kantor.
Sementara itu, jangan khawatir tentang kondisi kesehatan keluarga, karena mereka dalam keadaan yang sehat. Terkait keuangan, kelola keuangan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meminta saran dari konsultan keuangan.
Cinta Capricorn
Capricorn mungkin cenderung suka berdebat dan membantah hari ini, sehingga perlu melawan kecenderungan ini. Untungnya, pasangan capricorn sangat sabar dan memahami alasan perubahan suasana hati capricorn. Santai saja karena rasa frustrasi ini akan segera berlalu.
Karir Capricorn
Sebagian besar upaya capricorn diarahkan untuk menjaga kelancaran alur kerja di kantor. Temukan cara-cara inovatif untuk memotivasi staf dan rekan kerja.
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