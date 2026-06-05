Ramalan Zodiak Sagitarius 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius berada dalam kondisi yang membingungkan. Hal ini mungkin terkait dengan kerugian yang dialami perusahaan baru-baru ini. Cobalah untuk berhati-hati sebelum menginvestasikan uang.

Sangat penting untuk mengelola dana dengan tepat agar tetap seimbang. Hindari pengeluaran yang tidak perlu. Tabungan sagitarius akan sedikit ringan untuk sementara waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Jumat, 5 Juni 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak memulai hubungan romantis hari ini dan perlu mengamati pujian yang dilontarkan orang lain. Terkait karir, manfaatkan pengetahuan dan keahlian orang yang ahli di bidangnya untuk memecahkan masalah yang sagitarius dihadapi.

Sementara itu, hindari penyakit dan infeksi ringan dengan mulai mengonsumsi makanan sehat serta melakukan teknik sanitasi yang tepat. Pada ranah keuangan, pertahankan keseimbangan rasional agar sagitarius mampu meraih tujuan keuangan di masa mendatang.

Cinta Sagitarius

Sagitarius perlu waspada terhadap siapa pun yang mencoba memikat hati. Kedengarannya indah, tetapi sagitarius perlu tetap berpijak pada kenyataan.

Cobalah untuk mengamati beberapa hal di balik pujian yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sebaiknya hindari memulai hubungan romantis hari ini.