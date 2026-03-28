Ramalan Zodiak Gemini 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Komunikasi zodiak gemini dengan orang lain akan mengalir lancar hari ini. Gemini mungkin akan teringat seseorang dari masa lalu dan mengalami gelombang kerinduan untuk bertemu orang ini kembali.

Namun, ini tidak akan berlangsung lama. Gemini akan sibuk berhubungan dengan orang-orang yang sedang diajak berkomunikasi. Harapkan untuk belajar banyak dan mencapai lebih banyak hal sepanjang hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 5 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu memastikan mencari cinta di tempat yang tepat. Terkait karir, telusuri dan pikirkan bagaimana cara gemini menggabungkan hobi dengan pekerjaan.

Sementara itu, gemini tidak perlu takut untuk meminta bantuan teman dan keluarga dalam hal kesehatan. Terkait keuangan, bersikaplah bijak dalam menutupi semua tagihan dan gunakan keterampilan keuanganmu untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Gemini

Gemini bertanya-tanya dimana belahan jiwa selama ini bersembunyi. Pastikan mencari cinta di tempat yang tepat. Bukalah mata lebar-lebar hari ini.

Jika terlibat dalam sebuah organisasi, lembaga pendidikan, atau lingkungan perusahaan, gemini mungkin akan mendapatkan kejutan istimewa.