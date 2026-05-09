Ramalan Zodiak Leo 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Penyelesaian proyek yang membuat frustrasi dapat dipercepat oleh ledakan energi yang intens dari zodiak leo. Kepercayaan diri dan tekad akan memastikan leo menyelesaikan semua hal yang belum tuntas.

Namun, jangan berharap bisa bersantai lama. Antusiasme yang dihasilkan oleh keberhasilan proyek ini hanya akan membangkitkan selera leo untuk menyelesaikan proyek-proyek baru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 5 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu bersantai dan berhenti menetapkan standar yang tidak mungkin dicapai oleh pasangan. Terkait karir, yakinlah dengan pengetahuan dan keterampilanmu untuk membawa bisnis menuju arah yang benar.

Sementara itu, fokuslah memastikan anggota keluarga mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo

Hari ini, leo perlu sedikit bersantai dan berhenti menetapkan standar yang tidak mungkin dicapai bagi pasangan. Setidaknya, bersikaplah realistis dan jangan terlalu berharap mendapatkan pasangan yang sempurna.

Tidak apa-apa jika pasangan melakukan beberapa kesalahan, karena leo sendiri juga telah melakukan kesalahan. Hal yang terpenting adalah pasangan mencintai dan menghargai leo.