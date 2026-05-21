Ramalan Zodiak Taurus 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Kumpulan anak-anak melintas di jalan karena suatu alasan. Zodiak taurus mungkin akan terbawa suasana permainan mereka dan merasakan kembali masa kanak-kanak. Hal ini bisa meningkatkan daya tarik taurus kepada pasangan.

Jadi, jangan heran jika taurus menerima rayuan yang mengagumi dari orang lain. Selain itu, taurus mungkin menjadi pusat perhatian dan hal ini tentu saja menyenangkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 5 Juni 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus akan menemukan seseorang yang menarik jika mampu bersikap lebih fleksibel mengenai kualifikasi seseorang yang dicari. Terkait karir, lakukan upaya perbaikan yang akan bermanfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, waspadai masalah kesehatan seperti batuk dan pilek dengan menghindari paparan suhu ekstrem dan tempat ramai. Terkait keuangan, kendalikan dan pastikan menganggarkan pengeluaran atau taurus akan berada dalam situasi keuangan yang sulit.

Cinta Taurus

Hari ini, cobalah memperluas cakupan kriteria pasangan yang dicari. Jika bisa bersikap lebih fleksibel mengenai kualifikasi seseorang yang dicari, maka hari ini taurus mungkin akan menemukan seseorang yang benar-benar menarik perhatian.

Jangan berasumsi seperti apa penampilan atau perilakunya, karena taurus mungkin melewatkan seseorang yang bisa membuat bahagia.