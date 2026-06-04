Ramalan Zodiak Jumat 5 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Ilustrasi zodiak (Freepik)
JawaPos.com – Prospek keuangan Leo stabil dengan pengambilan keputusan yang praktis dan sedikit kemurahan hati.
Sedangkan Scorpio, awasi keuangan bersama dan jangan ragu untuk menetapkan batasan.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada Jumat 5 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)
Romansa membutuhkan kerentanan yang berani, jangan takut untuk menunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya.
Aspirasi profesional bersinar ketika Anda memimpin dengan memberi contoh, menginspirasi kolega dan klien.
Prospek keuangan stabil dengan pengambilan keputusan yang praktis dan sedikit kemurahan hati.
Tingkatkan vitalitas dengan aktivitas yang menyenangkan atau kegiatan kreatif.
Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)
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