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Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 07.39 WIB

Ramalan Shio Jumat 5 Juni 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com – Shio Tikus mungkin masih memiliki waktu luang.

Sementara shio Kerbau mungkin merasa sedih.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 5 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Besok Anda mungkin masih memiliki waktu luang.

Gunakanlah untuk menyelesaikan beberapa urusan profesional atau pribadi yang belum selesai.

Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Editor: Hanny Suwindari
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