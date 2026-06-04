Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 5 Juni 2026 | 07.38 WIB

Ramalan Zodiak Jumat 5 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Ilustrasi zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak (Freepik)

JawaPos.com – Peluang finansial Aries muncul secara tak terduga, tetap waspada terhadap peluang untuk berinvestasi dengan bijak.

Sedangkan keuangan Taurus membutuhkan kestabilan, tahan pengeluaran impulsif dan patuhi rutinitas yang terpercaya.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada Jumat 5 Juni 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Urusan hati terasa menggetarkan saat Anda dengan berani mengungkapkan apa yang Anda inginkan dan menolak untuk puas dengan yang kurang.

Ambisi mulai berakar, kemenangan kecil di bidang karier menyemarakkan semangat Anda.

Peluang finansial muncul secara tak terduga, tetap waspada terhadap peluang untuk berinvestasi dengan bijak.

Energi meningkat, jadi salurkan dengan penuh tujuan dan hindari kelelahan.

Taurus – (20 April hingga 20 Mei)

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Besok Jumat 5 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Jumat 5 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Kamis, 4 Juni 2026 | 19.07 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 4 Juni 2026 | 07.27 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 4 Juni 2026 | 07.22 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore