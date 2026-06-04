Ramalan Zodiak Pada 8 - 14 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio Mulai Dari Karier Hingga Asmara

JawaPos.com – Ramalan zodiak pada pekan kedua di juni, mulai 8 hingga 14 Juni 2026, dipengaruhi oleh peristiwa astrologi besar.
Terjadinya fase last quarter moon di rasi pisces dan konjungsi epik antara venus dan jupiter di rasi cancer yang membawa energi keberuntungan, kelimpahan, serta peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan.
Energi minggu ini juga dipengaruhi oleh pergerakan planet cinta dan keberuntungan yang membantu proses manifestasi keinginan dan penguatan rasa percaya diri.
Ramalan zodiak kerap menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara.
Melansir dari laman yourtango pada Kamis (04/06), menyebutkan ramalan zodiak leo, virgo, libra, scorpio pada periode 8 - 14 Juni 2026.
Dalam jurnal personality and individual differences menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap astrologi berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memahami makna hidup serta memperoleh rasa kontrol terhadap masa depan.
Berikut ramalan zodiak leo, virgo, libra, dan scorpio pada 8 hingga 14 Juni 2026 dalam karier, kesehatan, keuangan, dan asmara.
- Leo (23 Juli - 22 Agustus)
Karier leo diprediksi mengalami terobosan berkat energi venus yang mulai memasuki zona ekspansi.
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