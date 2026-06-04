Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Jumat, 5 Juni 2026 | 02.35 WIB

Ramalan Zodiak Pada 8 - 14 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Gambar utama - Image
Zodiak Dalam Astrologi / Pexels

JawaPos.com – Ramalan zodiak pada pekan kedua di juni, mulai 8 hingga 14 Juni 2026, dipengaruhi oleh peristiwa astrologi besar.

Terjadinya fase last quarter moon di rasi pisces dan konjungsi epik antara venus dan jupiter di rasi cancer yang membawa energi keberuntungan, kelimpahan, serta peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan.

Energi minggu ini juga dipengaruhi oleh pergerakan planet cinta dan keberuntungan yang membantu proses manifestasi keinginan dan penguatan rasa percaya diri.

Ramalan zodiak kerap menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Melansir dari laman yourtango pada Kamis (04/06), menyebutkan ramalan zodiak leo, virgo, libra, scorpio pada periode 8 - 14 Juni 2026.

Dalam jurnal personality and individual differences menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap astrologi berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memahami makna hidup serta memperoleh rasa kontrol terhadap masa depan.

Berikut ramalan zodiak leo, virgo, libra, dan scorpio pada 8 hingga 14 Juni 2026 dalam karier, kesehatan, keuangan, dan asmara.

-    Leo (23 Juli - 22 Agustus)

Karier leo diprediksi mengalami terobosan berkat energi venus yang mulai memasuki zona ekspansi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Zodiak yang Paling Cocok dengan Cancer, Tak Pernah Konflik! - Image
Zodiak

7 Zodiak yang Paling Cocok dengan Cancer, Tak Pernah Konflik!

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.26 WIB

Ramalan Zodiak Pekan Ini 8 - 14 Juni 2026: Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Mulai Dari Karier Hingga Asmara - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pekan Ini 8 - 14 Juni 2026: Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Jumat, 5 Juni 2026 | 02.05 WIB

Ramalan Zodiak Pada 8 - 14 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Mulai Dari Karier Hingga Asmara - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pada 8 - 14 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Jumat, 5 Juni 2026 | 01.56 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore