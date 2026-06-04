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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 4 Juni 2026 | 20.57 WIB

Juni 2026 Jadi Bulan Penuh Keberuntungan, 7 Shio Ini Berpotensi Meraih Cuan Besar dari Berbagai Arah

Ilustrasi shio yang dipercaya berpotensi meraih cuan besar dari berbagai arah (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang dipercaya berpotensi meraih cuan besar dari berbagai arah (Magnific)

JawaPos.com - Perputaran nasib sering menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda. 

Ketika momentum baik datang, berbagai peluang dapat muncul secara bersamaan, mulai dari urusan pekerjaan, usaha, investasi, hingga hubungan yang membawa manfaat besar.

Memasuki Juni 2026, sejumlah shio dipercaya sedang berada dalam fase yang cukup positif. 

Energi keberuntungan disebut lebih kuat dibanding bulan-bulan sebelumnya sehingga membuka peluang untuk memperoleh tambahan penghasilan, kemajuan karier, hingga kesempatan yang selama ini dinantikan.

Meski keberuntungan tidak bisa dijadikan patokan mutlak dalam kehidupan, banyak orang meyakini bahwa kombinasi kerja keras, kesiapan, dan momentum yang tepat dapat menghadirkan hasil yang lebih baik.

Dilansir dari kanal Youtube Marcel Wen, inilah tujuh shio yang dipercaya berpotensi meraih cuan besar dari berbagai arah sepanjang Juni 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, ambisi, dan kepercayaan diri. 

Pada Juni 2026, pemilik shio ini dipercaya mendapatkan banyak kesempatan yang mampu meningkatkan kondisi finansial mereka.

Peluang tersebut bisa datang melalui promosi pekerjaan, proyek baru, kerja sama bisnis, atau kesempatan memperluas jaringan profesional. 

Editor: Candra Mega Sari
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