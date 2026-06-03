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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 3 Juni 2026 | 15.17 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 3 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Tekanan yang berlebihan pada zodiak gemini atau orang-orang terdekat, dapat menyebabkan gangguan yang mengkhawatirkan hari ini. Cobalah untuk bersikap objektif dan menyelesaikan masalah secara rasional. 

Hindari terlibat dalam pertengkaran dimana gemini mungkin mengatakan hal-hal yang akan disesali. Jangan biarkan situasi ini mengalahkan dirimu sendiri. Berusahalah untuk tetap fokus dan tenang. Besok, semuanya akan kembali normal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 3 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa merencanakan perjalanan singkat untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan baru. Terkait karir, buatlah keputusan mengenai karir setelah merenung agar menjadi keputusan yang tepat dan tidak disesali.

Sementara itu, temukan olahraga yang menarik dan menyenangkan agar gemini mampu berolahraga lebih banyak. Terkait keuangan, bersikaplah bijak dalam menutupi semua tagihan dan gunakan keterampilan keuanganmu untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Gemini

Jatuh cinta akan mengubah hidup gemini selamanya. Untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan barumu, rencanakan perjalanan singkat. 

Hal ini tidak hanya akan memberi kalian kesempatan untuk saling mengenal lebih baik, tetapi juga akan mempererat ikatan dalam hubungan. Lebih jauh lagi, ditemani oleh pasangan akan memungkinkan gemini untuk berbagi perasaan tanpa ragu-ragu. 

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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