Datang 60 Tahun Sekali! Ini 4 Cara Melindungi Diri dari Kemalangan di Tahun Kuda Api

JawaPos.com - Pergantian siklus astrologi Tionghoa selalu membawa pergeseran energi yang besar bagi kehidupan manusia. Setelah perlahan meninggalkan Tahun Ular yang penuh refleksi, kita kini bersiap menyambut transisi besar berikutnya. Periode ini menjadi momen krusial untuk melepaskan kebiasaan masa lalu yang sudah tidak lagi relevan bagi perkembangan diri Anda.

Tahun Kuda Api adalah tentang bertindak, menguji pelajaran yang kita pelajari di tahun lalu, dan menyatakan berani serta bersemangat untuk hal-hal yang kita pedulikan dan perjuangkan. Getaran energinya yang membara menuntut kita untuk bergerak cepat dan responsif. Namun, tanpa kendali yang tepat, semangat yang meluap-luap ini justru berisiko membakar diri sendiri.

Oleh karena itu, sangat bijaksana untuk lebih berhati-hati selama periode transisi ini, tepat sebelum energi Kuda Api berpengaruh atau mulai menyala secara total. Anda tentu tidak ingin mengundang kemalangan bahkan sebelum tahun baru dimulai karena kurang bijaksana dalam melangkah. Persiapan mental dan strategi spiritual yang matang akan menjadi kunci keselamatan Anda.

Dilansir dari YourTango, Minggu (31/5), para pakar spiritual dan psikolog sepakat bahwa intensitas energi tahun ini memerlukan penanganan khusus. Berikut adalah panduan mendalam mengenai 4 cara melindungi diri dari kemalangan di Tahun Kuda Api agar Anda bisa meraih kesuksesan tanpa perlu mengorbankan kesehatan mental.

1. Mengutamakan Keseimbangan daripada Bekerja secara Berlebihan Dinamika energi yang menaungi periode ini dikenal sangat masif dan tidak jarang mengecoh para pekerja keras. Ambisi untuk mencapai target karier yang tinggi sering kali membuat seseorang memaksakan diri di luar batas kemampuan fisik. Padahal, membalas intensitas tahun ini dengan ambisi yang meledak-ledak justru menjadi resep utama menuju kegagalan.

Pelatih Kebangkitan Spiritual Joy Chau menjelaskan dalam sebuah video bahwa tahun Kuda Api hanya terjadi setiap 60 tahun sekali karena energi yang menyertainya sangat intens. Karakteristik langka inilah yang membuat kita harus pintar-pintar mengelola ritme kerja. "Jika harga diri Anda terkait dengan hasil kerja, Kuda Api akan menghancurkan ilusi itu," tegas Chau mengingatkan.

Ia menegaskan bahwa para peraih prestasi tinggi khususnya harus memperhatikan untuk memimpin dari keselarasan. Menurut Chau, dengan semua semangat dan kemampuan yang ada di ujung jari Anda, hal itu bisa terasa menginspirasi, tetapi jika Anda tidak "berpusat," kuda itu tidak akan membawa Anda menuju kesuksesan. Justru akan menabrak Anda.

Ini semua tentang bekerja dengan lebih cerdas, bukan lebih keras. Jika Anda tidak mengutamakan keseimbangan dan membawa sebagian intensitas Kuda Api itu ke kehidupan pribadi dan kesejahteraan Anda, Anda akan berakhir dengan kelelahan akut atau burnout. Masuk ke fase baru dengan tumpukan stres masa lalu hanya akan memperburuk situasi finansial dan kesehatan Anda.