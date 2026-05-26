6 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Nomplok di Akhir Bulan, Isi Dompet Auto Tumpah-Tumpah

Ilustrasi shio ketiban rezeki
JawaPos.com - Menjelang akhir bulan, banyak orang mulai berharap datangnya keberuntungan dalam urusan finansial.
Di tengah kebutuhan yang terus meningkat, kabar tentang rezeki nomplok tentu menjadi sesuatu yang paling dinanti.
Mulai dari bonus mendadak, usaha yang ramai, hingga bantuan tak terduga dari orang sekitar bisa menjadi pintu datangnya keberuntungan besar.
Dalam ramalan kali ini, ada enam shio yang diprediksi memiliki energi keuangan paling kuat di penghujung bulan.
Beberapa di antaranya bahkan diramalkan bakal mendapatkan uang kaget dalam jumlah cukup besar.
Rezeki tersebut dapat hadir dari berbagai arah, baik pekerjaan, bisnis, relasi, maupun peluang baru yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.
Meski ramalan tidak selalu terjadi secara mutlak, banyak orang percaya bahwa karakter setiap shio memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang.
Berikut daftar 6 shio yang diprediksi bakal ketiban rezeki nomplok di akhir bulan ini dirangkum dari YouTube Marcel Wen pada Senin (25/05).
1. Shio Kuda
Shio Kuda dikenal sebagai sosok pekerja keras yang memiliki semangat juang sangat tinggi.
Mereka tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah dan selalu berusaha mencari jalan keluar dari setiap kesulitan hidup.
Karakter mandiri yang dimiliki membuat Shio Kuda terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri untuk mencapai kesuksesan.
Selain ambisius, Shio Kuda juga terkenal sebagai pribadi yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan.
Mereka tidak suka bertindak gegabah dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu secara matang.
Sifat inilah yang membuat peluang rezeki lebih mudah menghampiri kehidupan mereka.
Di akhir bulan ini, Shio Kuda diprediksi bakal mendapatkan rezeki nomplok yang datang secara tiba-tiba.
Ada peluang bonus tambahan, pemasukan dari pekerjaan sampingan, hingga bantuan finansial dari orang terdekat.
Keberuntungan finansial Shio Kuda terlihat semakin kuat dan membuat kondisi keuangannya perlahan membaik.
2. Shio Kelinci
Shio Kelinci identik dengan pribadi yang lembut, setia, dan memiliki empati tinggi terhadap orang lain.
Mereka mudah merasa iba dan senang membantu orang di sekitarnya. Sikap baik hati tersebut tanpa disadari menjadi magnet keberuntungan yang membuat rezeki mudah datang.
Dalam dunia pekerjaan maupun usaha, Shio Kelinci termasuk sosok yang rajin dan cepat beradaptasi.
Mereka juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga mudah mendapatkan relasi baru yang membawa peluang besar dalam hidupnya.
Tidak heran jika banyak kesempatan baik datang kepada pemilik shio ini.
Ramalan menunjukkan bahwa akhir bulan menjadi momen penuh keberuntungan bagi Shio Kelinci.
Ada kemungkinan datangnya uang tak terduga, tawaran pekerjaan dengan gaji lebih besar, atau usaha yang mendadak meningkat drastis.
Rezeki mereka diprediksi datang dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya.
3. Shio Kambing
Pemilik Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang sopan, perhatian, dan memiliki hati yang sangat dermawan.
Mereka sering membantu orang lain tanpa pamrih dan tidak tega melihat orang berada dalam kesulitan.
Aura positif tersebut membuat keberuntungan perlahan mendekati kehidupan mereka.
Di balik sifat lembutnya, Shio Kambing juga termasuk sosok pekerja keras dan bertanggung jawab.
Mereka selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik meski terkadang pikirannya dipenuhi rasa khawatir berlebihan.
Namun justru dari ketekunan itulah peluang besar mulai terbuka.
Menurut ramalan, Shio Kambing bakal mendapatkan rezeki besar di akhir bulan ini.
Peluang cuan tambahan, bonus pekerjaan, hingga pemasukan baru diprediksi datang berturut-turut.
Kondisi finansial mereka terlihat jauh lebih stabil dibanding sebelumnya.
4. Shio Macan
Shio Macan terkenal memiliki mental pejuang yang sangat kuat. Mereka pemberani, gigih, dan tidak takut menghadapi tantangan besar dalam hidup.
Ketika menginginkan sesuatu, Shio Macan akan berusaha keras sampai berhasil mendapatkannya.
Selain pekerja keras, pemilik Shio Macan juga memiliki rasa percaya diri tinggi dan kemampuan memimpin yang baik.
Mereka tidak suka berada di zona nyaman dan selalu mencari peluang baru demi meningkatkan kualitas hidup.
Sifat kompetitif tersebut membuat rezeki besar lebih mudah menghampiri mereka.
Di penghujung bulan ini, Shio Macan diprediksi bakal memperoleh uang kaget atau rezeki nomplok dalam jumlah cukup besar.
Peluang tersebut bisa hadir melalui bisnis, proyek baru, maupun bonus mendadak dari pekerjaan. Kondisi keuangan mereka diperkirakan mengalami peningkatan signifikan.
5. Shio Babi
Shio Babi dikenal sebagai sosok yang percaya diri dan memiliki insting bisnis cukup tajam.
Mereka pandai melihat peluang keuntungan dari situasi sederhana yang sering diabaikan banyak orang.
Kemampuan tersebut membuat Shio Babi cukup beruntung dalam urusan finansial.
Walaupun terkadang mudah percaya kepada orang lain, pemilik Shio Babi tetap memiliki prinsip hidup yang kuat.
Mereka berani mengambil keputusan besar demi mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hidupnya.
Karakter tersebut membuat mereka tidak takut mencoba peluang baru.
Ramalan memperlihatkan adanya potensi rezeki tak terduga yang cukup besar untuk Shio Babi di akhir bulan ini.
Pemasukan tambahan, keuntungan bisnis, hingga peluang kerja baru diprediksi datang secara tiba-tiba dan membuat isi dompet semakin penuh.
6. Shio Kerbau
Shio Kerbau identik dengan pribadi yang jujur, pekerja keras, dan penuh tanggung jawab.
Mereka menjalani hidup dengan sabar serta tidak mudah mengeluh terhadap keadaan.
Ketekunan yang dimiliki membuat hasil kerja keras mereka perlahan mulai terlihat.
Pemilik Shio Kerbau juga dikenal sebagai sosok sederhana yang selalu bersyukur atas apa yang dimiliki.
Mereka senang membantu orang lain dan tidak suka mencari perhatian. Meski terkadang emosinya mudah berubah, mereka tetap mampu menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.
Di akhir bulan ini, Shio Kerbau diprediksi menjadi salah satu yang paling beruntung dalam urusan rezeki.
Ada kemungkinan datangnya uang kaget, bonus besar, hingga kabar baik soal pekerjaan maupun usaha.
Kondisi finansial mereka terlihat semakin cerah dan membawa harapan baru untuk masa depan.
