4 Zodiak yang Paling Melindungi Anda Saat Menghadapi Masalah, Dikenal Sebagai Dewa Perang

JawaPos.com - Empat zodiak berikut ini dikenal selalu pasang badan saat teman-temannya tertimpa masalah

Mereka memiliki seribu alasan kuat untuk membela mereka. Jangan sampai musuh anda berurusan dengan keempat zodiak ini, sebab mereka tidak akan kenal ampun sebelum orang yang menyakiti anda meminta maaf.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sangat melindungi anda saat terkena masalah.

Aries

Aries terlahir sebagai petarung dengan jiwa temperamen yang kuat. Mereka memiliki kecerdasan cepat dan gesit. Aries sangat cocok menghadapi konflik apapun.

Aries justru merasa terpacu saat dipanggil untuk bertindak dan menganggap membela orang yang mereka cintai.

Gemini

Gemini memiliki kekuatan dua kali lipat dibandingkan zodiak yang lain. Mereka akan memakai dua sisinya sekaligus. Gemini bisa saja membuat anda mengira akan membela anda dengan satu cara. Tidak ada yang mau berurusan dengan kedua sifat gemini.

Scorpio

Scorpio sangat perhitungan dan observatif. Anda tidak akan tahu kapan scorpio menyerang. Anda akan merasakan pembalasan mereka dan tidak akan pernah melupakannya.

Aquarius

Aquarius akan menghadapi konflik dengan kecerdasan. Mereka tidak perlu berteriak untuk menyampaikan maksud atau menggunakan kekerasan fisik.