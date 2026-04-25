Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 April 2026 | 15.50 WIB

3 Zodiak yang Harus Lebih Percaya Diri, Insecure Tidak Bisa Membuat Anda Lebih Maju

Ilustrasi percaya diri/freepik

JawaPos.com- Tiga zodiak berikut adalah zodiak yang kurang bisa mengapresiasi pencapaian di dalam hidupnya.

Padahal mereka sudah melakukan banyak hal besar di dalam hidup. Namun, mereka jarang mengapresiasi dirinya sendiri.

Mengutip informasi dari  laman collective.world, berikut tiga zodiak yang masih kurang merasa percaya diri, dan cenderung ragu dengan pencapaiannya selama ini.

Gemini adalah zodiak yang fleksibel. Namun,mereka sering merasa tidak yakin dengan keputusan yang sudah mereka buat. Bukan hanya itu, disaat mereka mendapatkan penghargaan, gemini sering merasa tidak pantas. Percayalah bahwa anda telah membuat hal yang sangat baik setiap harinya.

Virgo merasa bahwa dirinya tidak akan pernah cukup. Anda menetapkan standar tertinggi untuk diri sendiri. Anda sangat kurang percaya diri, dan perlu keyakinan yang lebih berani untuk diri sendiri.

Capricorn terlalu keras dan tetap merasa tidak pernah cukup. Anda juga tipe orang yang tidak suka membanggakan apa yang sedang anda lakukan di dalam hidup. Harga diri dan rasa percaya diri tidak pernah muncul di dalam diri anda.

Editor: Novia Tri Astuti
