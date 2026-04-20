Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 20 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Sangat disarankan agar zodiak Leo meminta nasihat dari salah satu mentor untuk membantu menyelesaikan masalah atau kesalahpahaman. Leo tidak perlu malu untuk meminta bantuan melepaskan beban yang baru-baru ini dialami.
Leo telah menghabiskan cukup waktu untuk mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri. Sekarang adalah saatnya untuk mencari bimbingan dari seseorang. Jangan takut untuk menerapkannya, karena ini dapat membantu Leo mencapai tujuan. Jadi, jujurlah dan terbukalah terhadap saran dan nasihat.
Hari ini, zodiak Virgo bisa bersantai dan menikmati hari bersama teman-teman. Kerja keras dan stres seringkali membebani Virgo. Namun, hari ini Virgo akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan hari yang menyenangkan dan santai bersama teman-teman.
Cobalah membicarakan berbagai topik atau bercanda ringan. Ini akan membuat Virgo merasa rileks dan segar untuk memulai hari berikutnya.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Senin, 20 April 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak Leo sebaiknya tidak menyakiti hati banyak orang yang akan berusaha memerhatikan Leo hari ini. Terkait karier, temukan peluang profesional yang dapat Leo peroleh melalui pihak-pihak di luar negeri.
Sementara itu, berkonsultasilah dengan dokter atau ahli gizi mengenai kesehatan dan masalah berat badan. Terkait keuangan, kuasai semua proyek dan jangan sampai keputusan penting terlewatkan agar Leo tidak mengalami kegagalan dalam mencapai target.
Cinta Leo
Jika lajang, terdapat banyak orang yang akan berusaha melamar Leo. Nikmati perhatian ini, tetapi jangan bermain-main dengan siapa pun untuk menyakiti hatinya. Menggoda itu boleh, tetapi jangan kejam. Jika tidak, Leo mungkin kehilangan sebagian pesona yang menarik.
