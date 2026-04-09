5 Zodiak Ini Menggenggam Keberuntungan dan Kelimpahan hingga Akhir April 2026, Kata Astrologi Tiongkok!

JawaPos.Com - Bulan April 2026 menjadi periode yang penuh peluang dalam pergerakan energi astrologi.

Seiring berjalannya waktu menuju akhir bulan, beberapa zodiak diprediksi akan merasakan aliran keberuntungan yang semakin kuat dan konsisten.

Tidak hanya sekadar hoki sesaat, tetapi juga kelimpahan yang mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan, terutama dalam aspek finansial, karier, dan kestabilan hidup.

Dalam perspektif astrologi, keberuntungan yang bertahan hingga akhir bulan biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjaga ritme, memanfaatkan peluang, serta mempertahankan energi positif.

Mereka yang mampu berpikir jernih dan bertindak strategis akan lebih mudah menarik kelimpahan yang datang secara bertahap.

Lima zodiak berikut diprediksi tidak hanya mendapatkan peluang di awal bulan, tetapi juga mampu menggenggam keberuntungan tersebut hingga akhir April 2026.

Ini menjadi momen penting untuk memperkuat kondisi hidup dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut lima zodiak yang diprediksi akan menggenggam keberuntungan dan kelimpahan hingga akhir April 2026.

1. Taurus Taurus menjadi salah satu zodiak yang paling stabil dalam mengelola keberuntungan sepanjang April 2026. Mereka tidak hanya mendapatkan peluang, tetapi juga mampu mempertahankannya dengan baik hingga akhir bulan.

Dalam hal finansial, Taurus merasakan aliran rezeki yang konsisten. Pendapatan yang stabil membuat mereka lebih leluasa dalam mengatur keuangan, termasuk menabung dan berinvestasi. Ini memberikan rasa aman yang sangat kuat.

Di bidang karier, Taurus juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka mendapatkan kepercayaan lebih dari lingkungan kerja, yang membuka peluang untuk mempertahankan posisi atau bahkan meningkatkannya.

Kunci keberhasilan Taurus adalah kesabaran dan konsistensi. Dengan tetap menjaga kedua hal ini, mereka dapat menikmati kelimpahan yang berkelanjutan.

2. Leo Leo dikenal dengan kepercayaan diri dan karisma yang kuat. Pada April 2026, energi ini membawa mereka pada fase keberuntungan yang terus meningkat hingga akhir bulan.