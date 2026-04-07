Ramalan Zodiak Taurus 7 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurus perlu menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan dalam keluarga. Sangat membantu jika taurus tidak membiarkan diri sendiri menjadi sasaran permusuhan atau kebencian di rumah sendiri.

Tindakan taurus untuk menyelesaikan masalah, memungkinkan anggota keluarga untuk saling mencintai dan mempercayai satu sama lain dengan sepenuh hati.

Mereka akan dapat terhubung tanpa terhalang oleh rasa takut. Semua ini akan membuat menjadi tempat yang tenang dan damai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 7 April 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Sebaiknya zodiak taurus tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan dan berhati-hati dengan perkataan yang diucapkan. Terkait karir, bersiaplah menerima bisnis atau proyek baru yang datang dari sumber tak terduga.

Sementara itu, jangan terlalu larut dalam emosi negatif agar tidak memengaruhi kesehatan taurus. Terkait keuangan, taurus akan mendapatkan kesempatan untuk promosi atau menerima proposal bisnis.

Cinta Taurus

Jika sudah menikah, cobalah untuk tidak terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan. Perselisihan kecil diindikasikan pada saat ini, jadi taurus harus ekstra hati-hati dengan apa yang dikatakan kepada pasangan.