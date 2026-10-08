Kebun Raya Purwodadi, Wisata Edukasi Anak yang Bikin Belajar Tanaman Lebih Seru

Kebun Raya Purwodadi
JawaPos.com - Kebun Raya Purwodadi di Pasuruan, Jawa Timur, bisa menjadi pilihan wisata keluarga bagi orang tua yang ingin mengajak anak belajar mengenal tumbuhan tanpa harus berada di dalam ruang kelas. Di kawasan seluas sekitar 85 hektare ini, anak dapat melihat beragam koleksi flora, menjelajahi taman tematik, hingga mengikuti kegiatan edukasi konservasi sambil menikmati suasana hijau.
Lokasinya berada di Jalan Raya Surabaya–Malang, Purwodadi, Pasuruan, sehingga cukup mudah dijangkau dari Surabaya maupun Malang. Karena berada di jalur utama, perjalanan menuju kebun raya juga dapat dilakukan menggunakan transportasi umum.
Bagi keluarga, daya tarik Kebun Raya Purwodadi bukan hanya hamparan pepohonan yang luas. Kawasan ini memiliki ribuan koleksi tumbuhan yang dapat menjadi sarana belajar tentang keanekaragaman hayati sekaligus tempat rekreasi.
Mengenal Ribuan Koleksi Tumbuhan
Kebun Raya Purwodadi merupakan kawasan konservasi tumbuhan yang memiliki fokus pada koleksi flora dataran rendah dengan iklim kering. Koleksinya mencakup lebih dari 10.000 jenis spesimen pohon dan tumbuhan.
Anak-anak bisa diajak mengenali berbagai tanaman melalui taman tematik yang tersedia. Salah satunya Taman Meksiko yang berisi kaktus dan tanaman sukulen.
Ada pula Taman Aquatik yang memperkenalkan tanaman air, Taman Bougenville, Koleksi Palem, serta Taman Evolusi. Keberadaan taman-taman tersebut membuat kegiatan mengenal tumbuhan tidak terasa seperti sekadar berjalan-jalan melihat pohon.
Menariknya, sejumlah tanaman dilengkapi kode QR yang dapat dipindai pengunjung untuk memperoleh informasi mengenai tanaman tersebut. Fitur ini bisa dimanfaatkan orang tua untuk mengajak anak mencari tahu nama, karakteristik, dan informasi ilmiah tanaman yang mereka temui.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022