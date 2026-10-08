Kebun Raya Purwodadi, Wisata Edukasi Anak yang Bikin Belajar Tanaman Lebih Seru

JawaPos.com - Kebun Raya Purwodadi di Pasuruan, Jawa Timur, bisa menjadi pilihan wisata keluarga bagi orang tua yang ingin mengajak anak belajar mengenal tumbuhan tanpa harus berada di dalam ruang kelas. Di kawasan seluas sekitar 85 hektare ini, anak dapat melihat beragam koleksi flora, menjelajahi taman tematik, hingga mengikuti kegiatan edukasi konservasi sambil menikmati suasana hijau.

Lokasinya berada di Jalan Raya Surabaya–Malang, Purwodadi, Pasuruan, sehingga cukup mudah dijangkau dari Surabaya maupun Malang. Karena berada di jalur utama, perjalanan menuju kebun raya juga dapat dilakukan menggunakan transportasi umum.

Bagi keluarga, daya tarik Kebun Raya Purwodadi bukan hanya hamparan pepohonan yang luas. Kawasan ini memiliki ribuan koleksi tumbuhan yang dapat menjadi sarana belajar tentang keanekaragaman hayati sekaligus tempat rekreasi.

Mengenal Ribuan Koleksi Tumbuhan

Kebun Raya Purwodadi merupakan kawasan konservasi tumbuhan yang memiliki fokus pada koleksi flora dataran rendah dengan iklim kering. Koleksinya mencakup lebih dari 10.000 jenis spesimen pohon dan tumbuhan.

Anak-anak bisa diajak mengenali berbagai tanaman melalui taman tematik yang tersedia. Salah satunya Taman Meksiko yang berisi kaktus dan tanaman sukulen.

Ada pula Taman Aquatik yang memperkenalkan tanaman air, Taman Bougenville, Koleksi Palem, serta Taman Evolusi. Keberadaan taman-taman tersebut membuat kegiatan mengenal tumbuhan tidak terasa seperti sekadar berjalan-jalan melihat pohon.