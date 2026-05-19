6 Mall Cirebon Terbaik yang Menjadi Surganya Belanja Terlengkap Sekaligus Tempat Hiburan Paling Seru untuk Menghabiskan Waktu Luang Bersama Keluarga

Ilustrasi Cirebon Super Block/nwpproperty.com
JawaPos.com-Cirebon merupakan kota yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Selain terkenal karena kuliner empal gentongnya, kota Cirebon juga menampilkan sisi modern dengan berbagai pusat perbelanjaan favorit warga.
Di sini anda bisa refreshing bersama teman dan keluarga sambil mencari hiburan. Mulai dari shopping, kulineran, dan fasilitas lengkap yang bisa anda temukan di dalam mall-mall berikut.
Tidak perlu risau lagi, mengutip informasi dari lamanwww.traveloka.com dan sewamobilcirebon.ne berikut enam mall yang wajib anda kunjungi saat berada di Kota Cirebon.
CSB Mall
Cirebon Superblock Mall (CSB) merupakan mall kebanggan di kota ini. Mall dengan tagline “Ikone Wong Cirebon” ini berlokasi di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kesambi. Mall ini terbilang lengkap. Anda bisa shopping barang dari brand ternama. Sampai kulineran di restoran cepat saji seperti JCO Marugame, Ichiban Sushi, Steak 21, dan Raacha. XXI di CSB juga menjadi tempat nonton favoritnya anak muda.
Grage Mall
Grage mall bertempat di Jl. Tentara Pelajar No. 1 Kejaksaan. Mall ini merupakan pusat perbelanjaan tertua di kota Cirebon. Mall ini cocok anda kunjungi bersama keluarga di akhir pekan. Outlet dan tenant nya juga beragam, mulai dari brand nasional sampai internasional. Di sini anda bisa menjumpai KFC, Hokben, JCO, dan XXI.
Transmart Cirebon
Transmart Cirebon juga bisa menjadi mall yang ramah bagi keluarga. Selain shopping dan berbelanja kebutuhan rumah tangga, di sini terdapat wahana trans studio mini yang bisa menjadi wahana rekreasi anda, anak-anak, dan juga keluarga.
Cirebon Junction
Cirebon Junction berlokasi di Jl. Kartini No.26 Sukapura. Cirebon Junction menawarkan pusat perbelanjaan yang merakyat dan nyaman. Di sini anda bisa shopping, belanja peralatan elektronik, sampai kulineran dengan berbagai menu masakan yang beragam.
Grage City Mall
Grage City Mall (GCM) bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani Pengambiran. Mall ini mengusung konsep One Stop Dining, Entertainment, and Shopping for Family To Have Fun. Garage City tersedia berbagai tenant restoran cepat saji mulai dari JCO sampai KFC. anda juga bisa menikmati fasilitas hiburan seperti CGV dan Fun World.
Ramayana Square Cirebon
