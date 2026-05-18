10 Mall Surabaya Dekat Halte Suroboyo Bus, Cukup Modal 5 Ribu Saja Sudah Bisa Pergi ke Destinasi Hangout Paling Favorit Anak Muda Saat Weekend

JawaPos.com-Transportasi di Kota Surabaya kini menjadi lebih mudah dengan hadirnya bus merah andalan warga Surabaya.

Baik Suroboyo Bus maupun Trans Semanggi kedua layanan transportasi ini memudahkan masyarakat untuk berkeliling kota sampai menuju berbagai landmark terkenal di Surabaya, dengan tarif yang terjangkau.

Mulai dari Rp 2.500 rupiah untuk pelajar dan Rp 5.000 rupiah saja untuk penumpang umum, anda bisa mengitari kota Pahlawan dengan nyaman. Fasilitas yang tersedia juga bersih, nyaman, dan modern.

Selain itu, sistem pembayarannya juga praktis, karena cukup menscan QRIS pada kode yang tertera di dalam bus.

Salah satu destinasi favorit di Surabaya adalah deretan mall-mallnya yang beragam. Mulai dari shopping, hangout, kulineran, sampai sekedar window shopping sambil mendinginkan tubuh bersama teman dan keluarga, semuanya bisa anda lakukan di sini.

Terjangkaunya biaya transportasi ini bisa anda manfaatkan untuk mengunjungi berbagai mall di Surabaya. Namun, anda juga perlu mengetahui jenis bus dan rute terbaik agar perjalanan anda menjadi lebih mudah.

Melansir informasi dari laman /www.traveloka.com berikut 10 mall di kota pahlawan yang bisa anda kunjungi menggunakan Suroboyo Bus dan Trans Semanggi Surabaya.

TP

Tunjungan Plaza (TP) menjadi mall terbesar di Surabaya. TP menawarkan pusat perbelanjaan terlengkap di kota ini, dengan 500 gerai. Beberapa gedungnya juga saling terhubung, mulai dari TP 1-TP 6. Di sini anda bisa kulineran, inonton, shopping, bermain, atau pun hangout. Anda bisa memilih Suroboyo Bus Rute R1, yang nantinya akan berhenti di Halte Basuki rahmat. Dari sana, anda perlu berjalan kaki sekitar 10 menit menuju TP, sementara untuk arah sebaliknya, anda bisa naik Suroboyo Bus R2.

Pakuwon Mall

Pakuwon mall merupakan mall terbaik di Surabaya. Fasilitasnya lengkap mulai dari outlet, bioskop, apartemen, hotel, hingga convention center. Pakuwon mall juga menyediakan berbagai pusat pertokoan dengan produk mewah dari brand-brand ternama. Di sini anda bisa hangout, shopping, kulineran, atau sekedar window shopping. Berlokasi di Jl. Mayjen Yono Suwoyo, anda bisa menuju Pakuwon Mall dengan menggunakan Trans Semanggi Rute UNESA, lalu turun di Halte Pakuwon Mall.

Delta Plaza