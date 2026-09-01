Apresiasi Penggerak Elektrifikasi Nasional, Nusantara Electrification Award 2026 Digelar 30 Oktober

JawaPos.com — Upaya mempercepat pemerataan akses listrik membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari pengelola infrastruktur kelistrikan, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.

Untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya tersebut, Listrik Indonesia kembali menggelar Nusantara Electrification Award (NEA) 2026 pada 30 Oktober 2026 di Jakarta.

NEA 2026 menjadi bentuk apresiasi kepada General Manager, Manager, dan unit-unit kerja di lingkungan PLN yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung pengembangan sektor kelistrikan. Penghargaan juga ditujukan kepada pimpinan daerah dan perusahaan swasta yang turut berkontribusi dalam mempercepat elektrifikasi nasional.

Managing Director Listrik Indonesia, Irwadhi Marzuki, mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap pihak-pihak yang berperan dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus memperluas akses listrik di Indonesia.

“Kami memandang bahwa komitmen dan kontribusi untuk mewujudkan ketahanan energi dan pemerataan akses lisrik ke seluruh Indonesia perlu diberikan apresiasi,” ujar Irwadhi.

Menurut Irwadhi, tantangan elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan, inovasi, efisiensi operasional, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Karena itu, kontribusi para pemangku kepentingan di sektor kelistrikan perlu mendapat ruang untuk diapresiasi sekaligus menjadi contoh bagi pihak lain.

Apresiasi tersebut, lanjutnya, didasarkan pada sejumlah aspek seperti visi, kepemimpinan, dedikasi, inovasi, dan kerja keras dalam mendukung upaya menerangi berbagai wilayah Indonesia.

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Angkat Inovasi hingga Energi Terbarukan Mengusung tema Accelerating Electrification for the Nation, NEA 2026 menyiapkan sejumlah kategori yang mencerminkan tantangan dan arah perkembangan sektor kelistrikan nasional.

Beberapa kategori yang disiapkan Dewan Pakar dan Sidang Redaksi Listrik Indonesia antara lain Visionary Electrification Leadership, Operational Excellence & Electrification Innovation, Sustainability & Environmental Impact, serta Strategic Renewable Energy Leadership.