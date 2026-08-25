Biometrik Wajah Jadi Satu-Satunya Cara Registrasi Kartu SIM Baru

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan registrasi kartu SIM prabayar baru hanya mengandalkan metode verifikasi biometrik wajah yang terdaftar pada sistem kependudukan.

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi Dany Suwardany mengatakan sudah tidak ada lagi operator seluler yang mengakomodasi masyarakat untuk melakukan registrasi kartu SIM baru menggunakan mekanisme NIK (nomor induk kependudukan) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

"Sejak diberlakukannya registrasi biometrik secara penuh, registrasi menggunakan NIK dan nomor KK secara otomatis ditutup secara permanen oleh Dukcapil. Saat ini opsel (operator seluler) sudah tidak bisa mengakomodir masyarakat yang menggunakan mekanisme konvensional tersebut," kata Dany, Selasa (25/8).

Hal ini disampaikan Dany merespons beberapa temuan masih adanya operator seluler yang memungkinkan registrasi kartu SIM baru menggunakan NIK dan nomor KK saat implementasi awal metode verifikasi biometrik.

Agar hal itu tak terulang dan menjadi celah penyalahgunaan data, maka pemerintah menutup sepenuhnya akses ke metode verifikasi NIK dan nomor KK sehingga metode verifikasi biometrik wajah menjadi satu-satunya cara untuk masyarakat bisa mendapatkan kartu SIM baru.

Selama hampir dua bulan diterapkan secara nasional, Dany mengatakan tidak ditemukan kendala sama sekali untuk registrasi kartu SIM baru dengan metode verifikasi biometrik wajah. Apalagi untuk masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas, semua pendaftaran SIM prabayar yang baru berjalan dengan mulus dan sukses.

Bahkan untuk menjaga tingkat kesuksesan ini, pemerintah melalui Kemkomdigi, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta para operator seluler tengah mengembangkan sistem layanan registrasi kartu SIM baru menggunakan biometrik untuk masyarakat di bawah usia 17 tahun.