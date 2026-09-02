Jangan Asal Simpan Makanan, Ini Cara Menyimpan Makanan agar Tidak Cepat Basi dan Picu Keracunan

JawaPos.com-Bahan makanan yang tidak disimpan secara tepat dapat membuatnya kualitasnya lebih mudah rusak dengan cepat.

Menaruh makanan di tempat terbuka lebih dari 4 jam berisiko membuat makanan jadi basi. Makanan dapat terpapar debu, polusi, jamur, mikroorganisme, sampai dihinggapi lalat.

Makanan yang terkontaminasi, tidak selalu menunjukkan tanda-tanda yang dapat terlihat secara kasat mata.

Kontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme tertentu, terkadang tidak mengubah tampilan asli makanan.

Namun, makanan yang sudah terkontaminasi tetap dapat menimbulkan masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, alergi, sampai keracunan makanan.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan cara penyimpanan bahan makanan supaya tidak mudah terkontaminasi dan cepat basi sebelum disajikan.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman rsud.sawahluntokota serta sayurbox pada (02/09) berikut adalah panduan untuk menyimpan bahan makanan, supaya tetap layak dikonsumsi lebih lama serta mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan.

Panaskan makanan sebelum disimpan

Memanaskan makanan dapat membuat makanan bertahan lebih lama. Jika kondisi makanan anda memiliki tekstur kental, seperti sayur berkuah, tambahkan sedikit air supaya tidak menjadi terlalu kering dan gosong. Panaskan bahan makanan sampai benar-benar mendidih sampai kira-kira 73 derajat celcius supaya tidak basi. Namun, perlu diingat memanaskan makanan terlalu sering berulang kali dapat mempengaruhi kandungan nutrisi di dalamnya.

Gunakan wadah tertutup dan kedap udara

Setelah dipanaskan, simpan makanan anda dalam wadah kedap udara yang tertutup rapat. Wadah tertutup dapat membantu menjaga kualitas makanan terutama daging, ikan, dan unggas. Selain itu, wadah yang tertutup dan kedap udara dapat mencegah kontaminasi dari debu, bakteri, lalat, sampai mikroorganisme seperti jamur yang berkembang pada makanan anda.

Jangan langsung menutup makanan yang panas