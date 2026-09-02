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Ardini Pramitha
Kamis, 3 September 2026 | 00.24 WIB

Dinkes Sidoarjo Aktifkan Krisis Kesehatan Tangani Ratusan Korban Dugaan Keracunan MBG

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kiri) saat menengok salah satu korban keracunan MBG di RS Siti Hajar (Dok.Rizky Pratama/JawaPos.com) - Image

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kiri) saat menengok salah satu korban keracunan MBG di RS Siti Hajar (Dok.Rizky Pratama/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo mengaktifkan krisis kesehatan untuk menangani ratusan siswa dan santri yang diduga keracunan setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmita Herawati mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena jumlah korban dalam kasus dugaan keracunan MBG cukup banyak. 

Penanganan dibagi menjadi dua, yakni di lokasi kejadian dan rumah sakit.

“Karena ini kasusnya cukup massal, yang pertama kita aktifkan krisis kesehatan. Kemudian kita bagi dua, di lapangan kita buka lapangan dengan korlapnya dari puskesmas,” kata Laksmi saat ditemui di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Rabu (2/9).

Sementara itu, sejumlah rumah sakit disiagakan untuk menangani korban yang membutuhkan perawatan. Dinkes juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta sarana pendukung.

“Untuk yang di rumah sakit-rumah sakit kami siagakan dengan tenaga kesehatan yang cukup. Kemudian termasuk juga dari obat-obatan dan sarananya,” jelasnya.

Lakhsmita menyebut, kondisi korban yang menjalani perawatan saat ini relatif stabil. Tidak ada pasien yang membutuhkan perawatan khusus.

“Secara umum yang opname stabil. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai ke perawatan khusus enggak ada,” ujarnya.

Hingga Rabu (2/9), tercatat sekitar 566 siswa dan santri mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan keracunan. Dari jumlah tersebut, 88 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit.

Editor: Sabik Aji Taufan
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