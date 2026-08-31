BEM SI Jatim Demo di Grahadi, Minta Prioritaskan Penanganan Bencana 

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar demo di gedung Grahadi Surabaya, Senin (31/8).

Aksi tersebut menjadi ruang refleksi mahasiswa terhadap kondisi bangsa, khususnya terkait penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) M. Rizqi Senja mengatakan, aksi tersebut tidak ditujukan sebagai pengerahan massa dalam jumlah besar. Menurut dia, kegiatan itu lebih sebagai pemantik untuk menyuarakan kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

“Kalau untuk tuntutannya teman-teman sebetulnya ini lebih kepada seruan aksi simbolik. Jadi memang tujuan dari aksi ini bukan aksi massa, tetapi tujuannya adalah aksi untuk merefleksikan kondisi bangsa hari ini,” kata Rizqi.

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Rizqi menjelaskan aksi itu menyoroti kebijakan pemerintah yang masih mengalokasikan anggaran besar untuk sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di sisi lain, menurut dia, sejumlah daerah yang terdampak bencana masih membutuhkan perhatian dan pemulihan dari negara seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Aceh, Lampung, Papua hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi persoalan akibat bencana.

“Kalau misalnya kita lihat kondisi bangsa hari ini, ternyata bencana-bencana yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti di NTT, di Kalimantan, di Aceh yang belum pulih hari ini, di Lampung, di Papua juga kemarin, bahkan di NTB, negara belum benar-benar bisa hadir untuk memulihkan bencana, memulihkan kondisi masyarakat di sana,” ujarnya.

Menurut dia, penanganan bencana semestinya menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan anggaran negara. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat yang masih terdampak bencana.