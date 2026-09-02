Tragedi Keracunan MBG Di Ponpes Sidoarjo, LPA Jatim Desak Evaluasi Total

Suasana RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo di mana santri Ponpes Manbaul Hikam mendapat perawatan (Dok.Dadang Kurnia/JawaPos.com)
JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur turut menyoroti tragedi keracunan massal yang menimpa ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (1/9). Ratusan santri tersebut bertumbangan diduga akibat mengonsumsi hidangan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pengurus LPA Jawa Timur, Isa Ansori mengatakan, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem child safety dalam penyelenggaraan program MBG. Setiap kejadian keracunan massal harus menjadi bahan evaluasi sistemik agar tidak berulang di tempat lain.
"Anak tidak boleh menjadi objek uji coba kebijakan. Anak adalah subjek yang hak keselamatannya harus dijamin negara," kata Isa kepada JawaPos.com, Rabu (2/9).
Isa menegaskan, kejadian ratusan santri yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG harus dianggap sebagai kejadian yang serius yang patut menjadi perhatian.
Selain itu, Isa meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh, bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi menemukan di titik mana sistem perlindungan anak dan pengawasan keamanan pangan mengalami kegagalan.
"Harus diperiksa seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, sanitasi dapur, penyimpanan, pengemasan, suhu dan waktu distribusi, sampai makanan diterima dan dikonsumsi anak," ujarnya.
Isa mengingatkan, karena penerima MBG sebagian besar adalah anak-anak, maka prinsipnya makanan tersebut tidak cukup hanya memenuhi unsur gizi, tetapi juga harus aman, higienis, dan layak dikonsumsi.
"Saya juga mendorong agar makanan yang diduga terkait kejadian ini segera diamankan sebagai sampel pemeriksaan dan distribusi dari sumber yang sama dihentikan sementara sampai ada kepastian keamanan," ucapnya.
Ia pun mewanti-wanti agar program MBG yang digulirkan pemerintah tidak hanya berorientasi pada target jumlah penerima dan mengalahkan prinsip utama perlindungan anak. Menurutnya, program yang baik harus memastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi sekaligus aman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya