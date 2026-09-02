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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 2 September 2026 | 20.29 WIB

Santri Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Minta Waktu Memasak Dievaluasi

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kiri) menjenguk santri keracunan MBG di RS Siti Hajar, Sidoarjo (Dok.Rizky Pratama/JawaPos.com) - Image

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana (kiri) menjenguk santri keracunan MBG di RS Siti Hajar, Sidoarjo (Dok.Rizky Pratama/JawaPos.com)

JawaPos.com — Kondisi ratusan santri Ponpes Manba’ul Hikam, Desa Putat, Tanggulangin, Sidoarjo, yang diduga keracunan setelah menyantap MBG mulai membaik pada Rabu (2/9/2026).

Muhammad Zaidan Maulana Ihsan, 18 tahun, salah satu santri yang dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo, tetap mendukung program MBG. Namun Zaidan berharap waktu memasak makanan diperbaiki.

Zaidan Mulai Sakit Empat Jam Setelah Menyantap MBG

Zaidan mengaku mulai merasakan sakit perut sekitar pukul 16.00 WIB atau beberapa jam setelah menyantap menu MBG pada pukul 13.00 WIB. Saat itu, dia sempat mengira sakit yang dirasakan hanya gangguan lambung sehingga memilih bertahan hingga malam.

"Sayurnya yang agak pahit dikit gitu, yang bikin anak-anak keracunan. Kejadiannya itu saat dikasih MBG-nya itu jam 1 (siang). Nah, akhirnya efeknya itu sekitar sore jam 4, selesai ashar juga ada sebagian (sakit juga)," ujar Zaidan kepada JawaPos.com, Rabu (2/9/2026).

Dia juga mendengar ada santri lain yang menduga sumber masalah berasal dari buah atau telur. Tetapi menurut pengalamannya sayur terasa berbeda dibandingkan menu lainnya.

Beberapa santri lainnya ada yang merasa buah atau olahan telur yang mereka rasa jadi penyebab keracunan. Dalam kasus Zaidan berbeda, ia merasa sayur di omprengnya yang bermasalah.

Sempat Menolak Ambulans hingga Akhirnya Dirawat

Rasa sakit yang awalnya muncul perlahan membuat Zaidan tidak langsung bersedia dibawa ke rumah sakit. Santri kelas 12 tersebut mengaku tetap bertahan sampai waktu Isya meski pengasuh sudah beberapa kali memintanya masuk ambulans.

"Saya sakitnya itu sekitar jam 4 (sore) habis ashar. Nggih, sakit perut. Saya kira itu kayak sakit lambung, eh ternyata ada keracunan gitu," tutur Zaidan. "Saya tahan sampai Isya, sudah dibilang sama pengasuhnya, suruh masuk ambulan, suruh masuk ambulan, saya tidak mau," lanjutnya.

Editor: Diar Candra
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