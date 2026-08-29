Pengakuan Paman di Surabaya yang Nekat Cabuli Keponakannya : Terlihat Cantik dan Gemuk 

Ilustrasi pencabulan.
JawaPos.com - Seorang paman berinisial M (65) warga Kecamatan Sawahan, Surabaya ditetapkan sebagai tersangka usai diduga mencabuli keponakannya sendiri berinisial NAM yang masih berusia 8 tahun.
Perbuatan bejat tersangka itu dilakukan saat korban membeli jajan di warung milik neneknya, Minggu (19/7) lalu karena menilai keponakannya terlihar cantik dan gemuk.
Melihat situasi yang sepi saat siang bolong, dimanfaatkan tersangka melakukan tindakan bejat tersebut.
Dalam video yang diunggah melalui instagram Kapolrestabes Surabaya @luthfie.daily. Tersangka mengaku nekat mencabuli keponakannya karena terlihat cantik dan gemas.
"Dia beli jajan, ngelihat anaknya kok agak gemuk dan cantik. Lalu saya pegangin," pengakuan M.
Kemudian, M mengaku hanya memegang korban saja. Namun, kenyataanya berbanding terbalik. M mencoba menyetubuhi korban.
"Tidak diapa-apain. Enggak sampai dipangku pak," tambahnya.
M juga mengaku tindakan itu dilakukannya saat siang dalam kondisi warung yang sepi. Di hadapan Luthfie, tersangka memperagakan tindakan cabul itu dan juga menyentuh area kemaluan korban.
"Iya saya pegangin (kemaluan). Saya tidak melakukan ke siapa-siapa. Cuman ke keponakan," ujarnya.
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Jawa Pos
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