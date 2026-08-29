Pengakuan Paman di Surabaya yang Nekat Cabuli Keponakannya : Terlihat Cantik dan Gemuk 

JawaPos.com - Seorang paman berinisial M (65) warga Kecamatan Sawahan, Surabaya ditetapkan sebagai tersangka usai diduga mencabuli keponakannya sendiri berinisial NAM yang masih berusia 8 tahun.

Perbuatan bejat tersangka itu dilakukan saat korban membeli jajan di warung milik neneknya, Minggu (19/7) lalu karena menilai keponakannya terlihar cantik dan gemuk.

Melihat situasi yang sepi saat siang bolong, dimanfaatkan tersangka melakukan tindakan bejat tersebut.

Dalam video yang diunggah melalui instagram Kapolrestabes Surabaya @luthfie.daily. Tersangka mengaku nekat mencabuli keponakannya karena terlihat cantik dan gemas.

"Dia beli jajan, ngelihat anaknya kok agak gemuk dan cantik. Lalu saya pegangin," pengakuan M.

Kemudian, M mengaku hanya memegang korban saja. Namun, kenyataanya berbanding terbalik. M mencoba menyetubuhi korban.

"Tidak diapa-apain. Enggak sampai dipangku pak," tambahnya.

M juga mengaku tindakan itu dilakukannya saat siang dalam kondisi warung yang sepi. Di hadapan Luthfie, tersangka memperagakan tindakan cabul itu dan juga menyentuh area kemaluan korban.