Polrestabes Surabaya Selidiki Dugaan Pungli Surat Keterangan Kecelakaan di Colombo

JawaPos.com - Polrestabes Surabaya tengah menyelidiki kasus dugaan pungli yang dilakukan salah satu oknum petugas di satpas Colombo Surabaya.

Kasus ini viral di media sosial, setelah seorang perempuan bernama Kristianti yang berdomisili di Sidoarjo, mengaku diminta sejumlah uang saat mengurus surat keterangan kecelakaan yang rencananya digunakan untuk klaim asuransi.

Wanita asal Malang itu mentransfer uang sebesar Rp 1 juta rupiah ke rekening salah satu penyidik.

"Sudah monitor dengan permasalahan itu. Ini sedang kami cek duduk permasalahannya. Kami cek semua," kata Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (27/8).

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Galih membenarkan bahwa yang bersangkutan memang mengurus surat keterangan kecelakaan untuk digunakan sebagai syarat pencairan asuransi.

"Melaporkan kejadian laka 23 Juli dilaporkan 25 Juli minta untuk keperluan asuransi," jelasnya.

Galih menegaskan jika dalam proses penyelidikan ditemukan pelanggaran. Maka kasus ini akan dilimpahkan ke Propam Polrestabes Surabaya.

"Sementara itu masih penyelidikan kalau memang benar kami lempar ke Propam Polrestabes Surabaya," jelasnya.

Di sisi lain, Galih menegaskan bahwa proses pengurusan adminstrasi pascakecelakaan tidak dikenakan biaya apapun.