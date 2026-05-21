Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Pasca Tewasnya Sejumlah Pendaki Gunung Dukono saat Erupsi 2 Minggu Lalu

Proses evakuasi pendaki yang terjebak dan tersesat saat erupsi Gunung Dukono terjadi hari ini (8/5). (Basarnas)
Menurut Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, RS tetap membuka open trip ke Gunung Dukono meski pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan surat edaran berisi larangan pendakian. Mengingat aktivitas Gunung Dukono terus naik.
”Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dan hasil gelar perkara didukung oleh keterangan ahli pidana, saudara RS telah ditetapkan sebagai tersangka” kata Erlichson.
Baca Juga:Wisata ke Garut? Ini 20 Jenis Oleh-Oleh Khas yang Jangan Sampai Terlewat, dari Dodol hingga Camilan Tradisional
Menurut dia, RS telah melanggar Pasal 474 Ayat (3) KUHP yang mengatur tentang kelalaian mengakibatkan matinya seseorang. Atas perbuatannya, RS terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V dengan nilai Rp 500 juta.
”Adapun perbuatan dan peran tersangka RS yaitu dia masih membuka open trip meskipun telah terbit surat edaran dari dinas pariwisata sejak tanggal 17 April 2026 yang menyatakan seluruh aktivitas termasuk pendakian sudah ditutup total” terang dia.
Selain itu, Erlichson menyampaikan bahwa sebelum pendakian, tersangka RS juga sudah mengetahui status Gunung Dukono berada pada Level II. Namun demikian, dia tetap melakukan pendakian tanpa berkoordinasi dengan Pos Pantau yang mengamati aktivitas gunung berapi tersebut setiap waktu.
Dalam kasus tersebut, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Yakni 1 unit handphone dalam kondisi rusak, 1 tas rompi punggung, 1 tas gunung berwarna hijau, 1 set tongkat pendaki dalam kondisi rusak, dan 1 tas perlengkapan drone merek DJI.
Baca Juga:Jika Seorang Pria Sudah Tidak Lagi Merasakan Cinta, Ia Sering Kali Menunjukkan 10 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi
Saat erupsi terjadi, para pendaki terjebak. Meski Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi belasan korban dalam keadaan selamat, 3 korban lain ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Rinciannya 2 orang WNA masing-masing laki-laki berinisial HWQT yang berusia tahun dan SMBAH berusia 27 tahun. Selain itu, seorang WNI berinisial E juga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah