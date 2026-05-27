Bangun Sekolah Rakyat di Jatim, Kemenkeu Sudah Belanjakan Rp 578 Miliar dari Pagu Rp 3,4 Triliun

JawaPos.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam menyebutkan, sebanyak Rp 578,78 miliar telah dibelanjakan untuk pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur.

"Kita juga pantau di sini untuk sekolah rakyat, pagunya itu di Jawa Timur adalah sebesar Rp 3,4 triliun sudah dibelanjakan sebesar Rp 578,78 miliar," katanya dikutip Rabu (27/5).

Saiful menyatakan, realisasi belanja Rp 578,78 miliar tersebut merupakan 17 persen dari pagu anggaran secara total sebesar Rp 3,4 triliun. Ia menuturkan untuk tahun ini terdapat 18 lokasi di Jatim yang menjadi prioritas pembangunan sekolah rakyat.

Sebanyak 18 lokasi tersebut dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan paket pertama menyasar lima lokasi yaitu Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Tuban.

Paket kedua menyasar empat lokasi meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun.

Paket ketiga menargetkan empat lokasi yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.

Paket keempat akan mencakup pembangunan sekolah rakyat di lima lokasi yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.

Saiful menjelaskan pembangunan sekolah rakyat dilakukan dalam rangka menghapuskan kemiskinan ekstrem melalui pemberian pendidikan gratis dengan akses yang mudah sesuai proyek strategis nasional (PSN) bidang pendidikan.