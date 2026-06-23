Padel Makin Menjamur, Kini Upgrade Raket Padel Lebih Mudah Lewat Tukar Tambah

JawaPos.com - Popularitas padel terus tumbuh pesat di Indonesia. Laporan Global Padel Report 2025 dari Playtomic dan Strategy& by PwC mencatat, Indonesia sebagai salah satu pasar padel dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik, didorong lonjakan jumlah klub, lapangan, dan pemain baru.

Seiring berkembangnya olahraga ini, semakin banyak pula inovasi dari peralatan padel, terutama raket. Teknologi dan karakter raket dari beragam merek terus muncul, mendorong kuat keinginan pemain untuk mengadopsi raket yang lebih sesuai dengan style dan level yang sudah meningkat.

Namun, dengan harga raket padel yang tidak murah, proses upgrade raket padel ini sering kali terhambat. Salah satu solusi cerdas bagi para pemain untuk meningkatkan performa permainan lewat fitur Tukar Tambah dan Tukar ke Saldo raket padel lama dari Blibli. Melalui fitur ini, penggemar olahraga padel dapat meng-upgrade ke raket baru, dengan melakukan tukar tambah raket lamanya secara online.

Baca Juga:Timnas PUBG Mobile Indonesia Lolos ke Babak Utama Asian Games 2026

Edward Kilian S, Group Head Emerging Category Blibli menyatakan, olahraga padel berkembang sangat cepat. Pihaknya melihat kebutuhan pemain juga semakin beragam, mulai dari pemula yang baru mencoba hingga pemain kompetitif yang mencari raket dengan spesifikasi yang lebih sesuai dengan perkembangan kemahiran pemain.

Karena itu menurut dia, fitur Tukar Tambah raket padel ini diluncurkan untuk menjadi solusi yang mudah, dan praktis bagi pelanggan untuk memiliki raket impian pemain.

“Prosesnya sangat mudah, cukup memilih merek, tipe dan kondisi raket lama, harga raket lama akan langsung diberikan sebagai pengurang harga pembelian raket baru. Untuk proses tukar tambah, raket lama diambil saat raket baru diantar,” ujar Edward Kilian S.

Melalui kategori padel, pihakny menghadirkan koleksi raket lengkap dari brand global seperti Adidas, Bullpadel, Head, Nox, SIUX, Babolat, Tactical, hingga Oxdog. Ragam pilihan ini memudahkan pemain, dari pemula hingga profesional, menemukan raket yang pas dengan gaya bermain dan level kemampuan mereka.